Aubange : un nouveau tunnel sous les voies de la gare d’Athus

Jeudi, le bourgmestre François Kinard et plusieurs membres du Collège et du Conseil communal ont reçu des délégations de la SNCB et d’Infrabel, pour inaugurer la mise en service du tunnel sous les voies de chemin de fer de la gare athusienne. "La Gare d’Athus accueille chaque semaine plus de 5 700 voyageurs, principalement des travailleurs frontaliers de la province de Luxembourg. Ils la privilégient, parce que c’est la seule gare belge qui bénéficie de la gratuité pour se rendre au Grand-Duché, constate François Kinard. C’est un accord historique qui date de la période bénie où l’usine d’Athus était au faîte de sa prospérité. Cet afflux pose des problèmes de mobilité et de parking. Ces premiers aménagements vont améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs".

Le tunnel débouche sur un petit coin idyllique

Le tunnel, accessible aux piétons comme aux vélos, relie la place des Martyrs, devant les bâtiments délabrés de la gare, au centre-ville. Il débouche sur un petit coin idyllique donnant sur le parc animalier qui longe la petite rivière la Messancy qui ira rejoindre la Chiers à l’autre bout de la ville. Le quai central est maintenant accessible par le tunnel. Un ascenseur sera bientôt installé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder facilement.

Les travaux d’un coût total de six millions, dont 350 000 € à charge de la Ville d’Aubange, ont débuté il y a un an. La phase de finition, peintures et poses de garde-corps, sera achevée d’ici peu. Parallèlement au tunnel, les quais ont été allongés et rehaussés de 51 cm afin d’offrir un plus grand confort, particulièrement pour les PMR. Les quais bénéficient des aménagements de dernière génération qu’Infrabel envisage d’installer progressivement dans toutes les gares belges: éclairages, abris, caméras de surveillance, nouveaux haut-parleurs, signalétique, écrans d’information…

Le parking de la place des Martyrs compte actuellement 190 places, dont une centaine sur un terrain vague non asphalté. Un réaménagement asphalté avec un nouvel éclairage portera la capacité totale à 320 places, gratuites, en tout cas dans un premier temps. La construction d’un parking pour une cinquantaine de vélos est programmée dans les années à venir.