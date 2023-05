Après près d’un an de travaux, qui s’étaient terminés au début de l’été 2022 (avec un peu d’avance sur le planning), cet axe fréquenté permettant d’entrer et de sortir de la capitale wallonne était redevenu praticable.

Le but était d’aménager une bande centrale (appelée site spécial franchissable) sur une importante portion de la chaussée de Louvain, entre les carrefours Hébar et Saint-Luc (soit sur 1,2 km), afin de permettre une circulation plus rapide des bus (notamment en liaison avec le parking P + R Bouge).

Les commerçants et les riverains du coin y sont restés attentifs. Il avait d’ailleurs été convenu avec les différents intervenants d’opérer des modifications si des difficultés de franchissement combinées à des risques liés à la sécurité étaient constatées.

Manquements reconnus

Pour les représentants de ces commerçants et riverains, cela ne faisait aucun doute. Toutefois, un audit de sécurité a été réalisé. Il confirme leurs inquiétudes et a formulé des recommandations: l’abaissement voire la suppression de la bande des bus à hauteur des carrefours au niveau de la place des Tilleuls et de la rue Pol Verbist. Une réunion est prévue le 17 mai avec les commerçants et riverains ainsi que la Ville, le SPW et l’Opérateur de Transport de Wallonie (l’OTW, soit les bus TEC) afin de discuter de l’organisation pratique des travaux et de l’agenda.

"À l’issue du chantier, suite aux nombreuses réclamations des commerçants et habitants, le TEC et le SPW ont reconnu des manquements quant à la hauteur du site spécial franchissable et les difficultés qui en découlent pour les automobilistes, explique l’échevine de la Mobilité, Stéphanie Scailquin. Des travaux visant l’abaissement complet du site au niveau de la place des Tilleuls et un surbaissement partiel à hauteur de la rue Pol Verbist sont prévus. La réunion du 17 mai a pour objectif de trouver ensemble la meilleure période pour réaliser ces travaux afin d’impacter le moins possible la dynamique commerciale et le quotidien des riverains", dit-elle, précisant qu’il ne s’agit pas d’une réunion grand public.