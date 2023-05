L'espace Henri Kichka a été inauguré à Vielsalm

Témoigner

Se reconstruisant, si cela est possible, il ne cessera de témoigner: "Il deviendra un témoin vivant du calvaire et de l’horreur vécus durant la guerre par les minorités en général, par les personnes juives en particulier. Il consacrera ainsi une grande partie de sa vie à la transmission et au devoir de mémoire. Il le fera pour l’honneur des millions de victimes, mais aussi pour nous, pour nos enfants, pour que tout le monde sache" note lors de la partie protocolaire le bourgmestre Elie Deblire. L’espace dédié à Henri Kichka est un wagon à bestiaux, symbole de la déportation.

Citoyen d’honneur

Henri Kichka avait été présent pour son inauguration en mai 2017. Il avait également donné une conférence dans ces lieux et avait, à cette occasion, reçu le diplôme de citoyen d’honneur de la Commune de Vielsalm. "Monsieur Kichka ne sera jamais assez remercié. Mais cet endroit contribuera à perpétuer son histoire, sa vie et son témoignage. En retraçant son parcours, vous rendez également hommage à tous les prisonniers politiques, à toutes les personnes déportées, à toutes celles et tous ceux qui ont souffert de la barbarie" ajoute le bourgmestre. S’adressant à l’ASBL à l’initiative de ce projet, il lance: "Vous avez ainsi réussi à donner à ce lieu une orientation tout à fait opposée à celle pour laquelle il fut construit. Ce wagon ne roulera plus sur le chemin de la mort, mais bien sûr celui de la paix et de l’égalité entre peuples."