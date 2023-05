Fosses-la-Ville, un an après les inondations: à la crèche Le Chabo'T, les petites mains n’ont pas bu la tasse

Dans sa chute, un vieux mur jouxtant ces vastes locaux a explosé une baie vitrée. On imagine la panique de la quinzaine de bambins présents ce jour-là, évacués sur des lits à roulettes par leurs puéricultrices. " Elles ont trouvé les mots pour gérer le stress, ne pas montrer le leur. " Tout s’est enchaîné, en mode survie.

La solidarité, toujours

Les murs sont secs depuis seulement un mois et demi et la chaudière à pellets a pu reprendre du service, chauffant par le sol, il y a une poignée de jours, " Il a fallu surélever le silo et percer la cloison pour avoir un visuel permanent. Avant, nous devions monter sur le toit pour vérifier que tout se passait bien.Il y a encore 50% d’humidité dans la chape de béton. "

Les déshumidificateurs, eux, tournent depuis des mois, ils ont pris la relève des chaufferettes déployées en hiver.

Sur les murs du hall d’entrée, des petites mains de toutes les couleurs, assorties aux noms de leurs propriétaires en culottes courtes prouvent qu’il y avait de la vie, ici, il n’y a pas si longtemps. " Nous voulions les conserver, malheureusement, il va falloir les recouvrir d’un revêtement pour empêcher que le salpêtre ressorte. "

En attendant, c’est à quelques centaines de mètres de leur QG de la place des tanneries, que les 24 enfants à temps plein et leurs puéricultrices ont déménagé, ruelle des remparts, dans l’ancien bâtiment du CPAS. Un refuge " bien mais pas top, pas prévu pour ce genre d’activité. Puis, il a fallu que toutes les personnes encadrant les enfants retrouvent leurs marques. Quelque chose que j’avais peut-être sous-estimé. "

La solidarité, elle, continue son œuvre. " Nous ne manquons pas de jeux, les dons ont afflué. Comme la kitchenette temporaire n’est pas utilisable, nous collaborons avec le home Dejaifve qui nous livre les repas, nous nous chargeons du portionnage."

Surtout, le lieu d’accueil ne dispose pas d’espace extérieur. " Quand la météo nous le permet, nous passons des matinées, par groupes, sur la terrasse et dans le jardin du Chabo’T. Ça demande de l’organisation et ce n’est pas ergonomique, mais c’est une priorité: aller dehors et permettre aux enfants de se dépenser. "

En espérant que l’eau ne sorte plus de son cours, la vie reprend le sien, au temps des rires et des chants.