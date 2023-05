Depuis, le concept a quelque peu évolué mais la philosophie reste identique. “Les Apéros Namurois sont l’occasion idéale pour se retrouver entre amis, collègues ou en famille autour d’un verre et déguster des produits locaux. La programmation musicale est également très variée et permet de découvrir des artistes locaux talentueux et d’envergure nationale. Du pop-rock, dance en passant par le folk et le reggae/RnB, la variété française, il y en a pour tous les styles. L’ambiance est festive et conviviale avec une sélection des années 80 à nos jours”, expliquent l’asbl Namur-Events et l’entreprise J-Events qui co-organisent l’événement. Cette année, l’organisation collaborera par ailleurs avec une friterie qui proposera un foodtruck friterie classique et un autre avec une carte plus saine.

Pour cette 13e saison, quatre dates ont été prévues : le 26 et 30 mai à la place Saint-Aubain, le 1er septembre à l’esplanade de la Citadelle et le 15 décembre pour une édition hivernale en intérieur à l’Arsenal.