Depuis, cet amoureux de voyage a sorti deux autres bouquins : l’un consacré à un trek d’un mois réalisé en solitaire, en Laponie suédoise (Un pied vers le Nord) et un autre, pour le compte des éditions Emons Verlag, 111 lieux en Lorraine à ne pas manquer.

Ce jeudi, c’est un autre ouvrage réalisé pour la maison d’édition allemande qui sort en librairie : 111 lieux en Wallonie à ne pas manquer.

Car malgré ses nombreux voyages, une année de vie au Canada et depuis 2020 un déménagement en Lorraine française, Jérôme Derèze n’a pas oublié ses racines. “En Belgique, on retrouve des guides sur Bruxelles, Bruges et Gand mais plus rarement sur la Wallonie. Je leur ai alors présenté un projet en ce sens, sans laisser de côté la région germanophone qui en fait partie”, explique le natif de Jemeppe-sur-Sambre.

Dans son guide, Jérôme Derèze met en avant des lieux incontournables comme Dinant et ses saxophones, l’église St-Loup de Namur ou le Fondry des chiens à Viroinval. Mais il évoque également d’autres lieux plus méconnus, plus locaux comme l’ours de Bohan (Vresse-sur-Semois), l’arbre millénaire de Liernu (Eghezée) ou la tombe du loup à Custinne (Houyet). “J’ai voulu mettre en avant des pépites, des anecdotes, des légendes. Il y a une diversité dans les thématiques choisies. Cela peut être un point perdu en forêt, la façade d’un bâtiment, un monument ou de l’artisanat. Je commence à chaque fois la description par un aspect historique puis j’essaye d’apporter un plus”, poursuit l’auteur namurois. “Quand j’ai commencé mes recherches, j’avais bien plus que 111 lieux. Mais il me fallait suffisamment de choses à pouvoir dire.” En province de Namur, 20 lieux ont été sélectionnés.

Pour chacun des 111 lieux, Jérôme Derèze s’est rendu sur place, a pris les photos et est parfois entré en contact avec certaines personnes et/ou des services touristiques pour obtenir des informations. Entre les premières recherches et la sortie du guide prévue ce jeudi, une année de travail a été nécessaire.