À cette occasion, plus de 50.000 livres triés et présentés dans des bibliothèques ou installés sur des tables pour les livres de poche seront mis en vente. “Tous ces livres proviennent de dons. Ils sont pratiquement tous dans un excellent état et seront mis en vente à des prix imbattables. Ces livres sont regroupés en une quarantaine de rubriques : jeunesse, policiers, philosophie, religion, poésie, théâtre, voyage, cuisine, histoire, sciences, dictionnaires, économie, politique, livres anciens, curiosités… ”, explique le club dans un communiqué.

Les bénéfices de cette foire aux livres serviront à aider les associations qui s’occupent d’enfants défavorisés dans leurs projets. “Les besoins des associations spécialisées, de plus en plus nombreuses, qui nous adressent des demandes, très justifiées pour la grosse majorité, croissent d’années en années.”