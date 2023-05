Lustin : une guêpe coucou dans sa cuisine, c’est quoi cet insecte ?

Puis, parfois, ce sont des bébêtes étranges qui pointent le bout de leurs antennes et mandibules. Comme cette guêpe coucou qui a fait irruption dans la cuisine de François Rousseau, à proximité de ses vignes.

Un insecte volant d’autant plus non identifié qu’il n’était pas zébré de jaune et de noir comme ses collègues, mais plutôt psychédélique, multicolore et peps. Pas radioactif pour la cause.

Elle ne pique pas… au sens propre

©Joshua - stock.adobe.com

Explications de François Verheggen, chargé de cours à Gembloux AgroBioTech et spécialiste des insectes: " C’est sans doute Chrysis ignita, l’espèce la plus commune de ce groupe. On l’appelle guêpe coucou car elle va pondre ses œufs dans le nid d’autres insectes, exactement comme le fait le coucou avec des oiseaux d’autres espèces. La plupart du temps, ce sont les nids préparés par les abeilles maçonnes."

C’est pourquoi on voit souvent cette guêpe scintillante tourner autour des murs à la recherche des petits trous où les abeilles maçonnes pondent leurs œufs. "Elle est inoffensive pour l’homme, elle ne pique pas et ne possède d’ailleurs pas de dard. D’ailleurs, étant donné qu’elle doit rentrer dans des nids de guêpes maçonnes pour déposer ses œufs, sans se faire repérer, elle s’expose aux piqûres et morsures si elle est repérée. Sa cuticule (colorée) est si épaisse que se mettre en boule la protège contre les attaques. Elle se fait alors transporter par les guêpes en dehors du nid et peut s’échapper sans blessures."

Mais si elle a réussi son coup, elle a alors déposé une bombe à retardement dans le nid de ses opposants. "Ces guêpes coucous sont des parasites de couvées. Elles sont donc “dangereuses” pour les autres insectes et particulièrement leurs cibles principales: les guêpes maçonnes et les osmies (abeilles solitaires). Quand les larves éclosent, elles dévorent les œufs et larves de l’hôte."

Est-elle rare dans nos régions ? "Non, c’est une espèce commune dans toute l’Europe et elle le restera tant qu’on conservera les insectes dont elle est dépendante. À ma connaissance, elle n’est pas en voie d’extinction. On la trouve là où il y a des fleurs, des vieux bois, des cailloux et des plantes infestées de pucerons. "