Suite à une dispute de voisinage, la prévenue est partie à la rencontre de son voisin armée d’un couteau. Elle lui a porté un coup dans le dos alors qu’il avait le dos tourné puis deux autres, à l’épaule et au bras. La victime a notamment souffert d’un pneumothorax. Présent lors de la scène, le compagnon de la prévenue a pris la fuite.

Le parquet de Namur avait requis cinq ans de prison à l’encontre de la prévenue qui avait, au préalable, a testé plusieurs couteaux pour voir lequel s’enfonçait le mieux dans une planche en bois. “Elle a annoncé à la victime qu’elle allait se retrouver dans un cercueil. Après les faits, elle a dit aux policiers qu’elle aurait dû tuer son voisin. Elle avait dit à son compagnon qu’il ne la reverrait pas, que c’était elle ou la victime”, précisait le substitut.

Contre le compagnon poursuivi pour non-assistance à personne en danger et contre qui un an de prison était requis, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une enquête sociale sur la faisabilité d’une peine de travail et la réalisation d’une enquête dans le milieu de vie. Le concernant, les débats seront rouverts lors de l’audience du 28 septembre 2023.