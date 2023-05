Sambreville/Sombreffe : il frappe sa sœur et menace de la tuer

Ces deux coups de sang ne sont pas isolés puisque ce jeune homme a déjà été condamné par le passé pour un fait similaire, ce qui laisse à penser au tribunal qu’il y a un problème. En effet, le principal intéressé ne travaille pas, consomme alcool et stupéfiants. “Je prends un peu de tout”, avoue-t-il.

Son conseil met en avant le parcours de vie de son client et de sa sœur qui ont grandi sans repères familiaux. “Ceux qu’ils ont eus l’ont été dans un contexte d’alcool, de maltraitance et de manque d’hygiène”, plaide la défense qui demande le sursis probatoire. En plus de ces addictions, son client ne sait pas gérer ses émotions et sait à peine lire et écrire. “Il y a énormément de choses à mettre en place. ” Jugement le 8 juin.