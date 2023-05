Viaduc de Beez: plus de 100 000 € de réparation

Il est certain que des travaux seront prochainement réalisés. Le montant vient d’être fixé comme l’a expliqué le ministre wallon en charge de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry (Écolo), en réponse à une question écrite déposée au Parlement wallon par Benoît Dispa (Les Engagés). "Le rapport a été clôturé début 2023 et indique que certaines pièces sont effectivement détériorées, victimes d’usure et doivent être remplacées. L’inspection réalisée a été faite de façon complète et, à ce jour, tous les défauts ont été identifiés." Le budget total de la réparation a également été fixé. "Le remplacement des pièces défectueuses représente un coût de 109 995,96 € HTVA a été soumis pour approbation à la SOFICO ce vendredi 31 mars et a été approuvé."

Pas encore de date

Par contre, au niveau du calendrier des travaux, les propos du ministre sont moins précis. C’est promis, les réparations seront effectuées. Mais quand ? Il faudra être coordonné. "Le délai d’étude et de livraison des pièces est estimé à cinq semaines par la société Renotec à partir de la commande ferme de la SOFICO (NDLR: le ministre n’a pas précisé si la commande avait été passée ou non). Il n’est pas prévu d’attendre la fin du chantier de réhabilitation de l’autoroute pour intervenir sur le joint de Beez. Néanmoins, la coordination avec les travaux sur le chantier de l’E411 doit se faire dans la mesure où certains travaux sont également prévus de nuit sur le chantier autoroutier. Il faut veiller à ne pas avoir d’activité de nuit des deux côtés notamment pour minimiser le risque de file en cas d’imprévus sur l’exécution du chantier." En d’autres termes, aucune date n’a été fixée et les riverains devront prendre, un peu plus, leur mal en patience.