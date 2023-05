Actions de sécurisation de la police de Namur : 111 sanctions administratives communales infligées en avril

En avril, les patrouilles pédestres de sécurisation mises en place quotidiennement ont eu une attention particulière vis-à-vis d’infractions dérogeant au Règlement Général de Police (RGP) et générant des incivilités telles que la consommation d’alcool sur la voie publique, la mendicité agressive ou dérangeante et le stationnement gênant. Au total, 111 sanctions administratives communales ont été infligées dans le cadre de ces infractions.

Cinq actions de sécurisation plus importantes

Parallèlement à ces missions quotidiennes, cinq actions de sécurisation plus importantes ont été menées par 75 policiers de la zone et des renforts de la Police fédérale et des étudiants de l’Académie provinciale de Police, essentiellement dans le quartier de la gare et à Jambes. Elles visaient le renforcement de la sécurité des citoyens, la vente et la détention de stupéfiants et les faits de violence sur la voie publique.

164 personnes ont été contrôlées lors de ces cinq actions qui ont abouti à 10 arrestations judiciaires et 8 administratives. Sur le terrain, la police a saisi 963€, 15,5g de cocaïne, 109,5g de cannabis et 2 GSM. 13 P.V pour vente de stups, 2 pour détention d’arme prohibée et 7 pour séjour irrégulier ont par ailleurs été rédigés.

“Les objectifs et les endroits ciblés par les diverses patrouilles et actions de sécurisation évoluent et sont adaptés de manière permanente en fonction de l’actualité et des phénomènes connus ou nouveaux qui pourraient survenir. Le retour de multiples événements sur le domaine public et l’affluence qui en découle lors de la période estivale vont nécessiter le maintien d’une vigilance permanente pour garantir la sécurité et le bien-être des citoyens”, précise la police de Namur Capitale.