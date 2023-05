La Plante: le mur de soutènement faiblit déjà et rappelle le cauchemar des inondations

"Mercredi, vers 19 h 15, il a commencé à dracher. Ce n’était pas extrême, nous avons continué à vaquer à nos occupations, mon mari et moi, jusqu’à ce que nous entendions un craquement, raconte une habitante. L’eau était montée jusqu’au trottoir, à deux doigts de rentrer dans nos maisons et de faire recommencer la catastrophe".

Le liquide arrivait, comme redouté depuis deux ans, du talus boisé et en forte pente qui surplombe la chaussée de Dinant peu après le virage et le croisement avec la rue Saint-Martin. Et le mur reconstruit partiellement depuis montrait des signes de faiblesse, ne retenant pas les eaux. "Nous avons l’habitude que les vieux murets avoisinants s’écroulent, régulièrement. Mais sur ce mur fraîchement refait, un des blocs centraux, à la base, s’est même fendu. Ce n’était pas le cas, la veille.", s’inquiète cette Plantoise qui s’estime heureuse que cette averse n’ait duré qu’un quart d’heure.

"L’eau s’est vite évacuée mais elle sentait les égouts, ce que les pompiers ont confirmé. "

En cours de journée de jeudi, suite à une alerte du centre Perex (permanence d’exploitation) le notifiant du déplacement des pompiers, un garde-route du service public de Wallonie (SPW) s’est rendu sur place, indiquant qu’il n’y avait rien à signaler, que le mur était stable.

Du côté du service technique voirie de la Ville de Namur, on allait envoyer une équipe réinspecter les canalisations de l’égouttage en amont "qui était déjà en ordre lors des inondations de 2021 ".