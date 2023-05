Lesve: l’épidémie de vols de selles est passée par l’écurie du Pré Mathy, "la logique des individus est particulière"

Sur la quarantaine de casiers, "ils en ont cassé pas mal. Ils ne s’en sont pas pris aux cadenas, ils ont directement arraché les portes au niveau des charnières. "

Mais les malfaiteurs n’ont pas eu le temps de tout ouvrir. "Au bout des trois chemins qui mènent à notre infrastructure, il faut marcher quelques dizaines de mètres. Ces personnes ont même volé une brouette pour le transport."

"Combien de selles ont été volées, je ne sais pas, je ne suis pas sur place, mais, plus d’une dizaine.", reprend Maureen. En effet, sur les réseaux sociaux, beaucoup de propriétaires se sont signalés, photos à l’appui, pour tenter de retrouver leur bien. "Le prix d’une selle peut varier de 300 à 4 000 €. Dans certains casiers, il y en avait deux. Mais je suis surprise de la sélection qui a été faite. Ils ont retiré les housses, ont jeté les selles qu’ils ne prenaient pas à terre… mais en ont emporté des modèles peu onéreux, à côté d’autres. Ils ont même volé du Décathlon, à 300 €!" Les “visiteurs” ont manifestement choisi avec leurs yeux. "Je ne sais pas si c’est le même groupe qui a agi à Marche ou Flémalle. Là, les individus avaient manifestement choisi les selles de marque, plus chères."

Reste que les harnachements volatilisés sont sans doute passés hors de nos frontières, à l’heure actuelle. "C’est impossible à revendre en Belgique. Comme les voitures, les téléphones, chaque selle possède un numéro de série. Rapidement diffusé sur internet, qui plus est. " Face à cette épidémie sévissant, ces derniers jours et semaines dans notre pays, il est recommandé à chaque propriétaire de ne pas laisser ses objets de valeurs dans les manèges et les écuries mais de les reprendre à la maison, en sécurité.