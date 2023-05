“Avec cette fresque, la Ville entend réaffirmer son engagement contre les violences sexistes et sexuelles”, indique la Ville de Namur dans un communiqué. La localisation de cette fresque n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle se trouvera sur la route de l’une des entrées principales vers Namur et, surtout, en face du nouveau Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles du CHRSM, qui vient d’ouvrir ses portes.

Un panneau QR code présent sur cette œuvre permettra aux personnes concernées par ces violences d’être dirigées vers les services et ressources compétents.

D’autre part, cette fresque murale s’inscrit dans la lignée des nombreuses autres déjà réalisées ces dernières années. “Cette volonté des autorités communales s’inscrit dans l’objectif de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, et sous toutes ses formes. ” Plusieurs de ces fresques ont été réalisées par le collectif Propaganza, qui veut promouvoir et développer le graffiti et le street art en Belgique. Ce sera une nouvelle fois le cas avec cette nouvelle oeuvre.