Vers 19h40, un conducteur de la région a perdu le contrôle de sa Peugeot 207 non loin du village de Sclayn, avant de mordre l’accotement en percutant un poteau et de finir sur le toit dans le sens opposé de la circulation, plusieurs mètres plus loin.

Les pompiers de la zone de secours NAGE des postes de Namur et Andenne sont descendus avec une ambulance, une autopompe, un véhicule de balisage et un véhicule officier. Le SMUR du CHRSM de Namur a également fait route vers les lieux.

Le conducteur a été aidé à être extrait du véhicule par les pompiers, avant d’être pris en charge et conditionné par les équipes médicales. L’homme a été transporté, légèrement blessé, vers l’hôpital namurois.

Plusieurs équipes de la zone de police des Arches sont intervenues pour procéder au constat d’usage, pendant que la circulation sur la Nationale 90 se faisait en alternance.