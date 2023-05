Collision chemin de Velaine à Jemeppe: l'état de santé des policiers rassurant

Arrivé sur le chemin de Velaine à Jemeppe, ce dernier a coupé le virage et percuté une voiture de police qui arrivait dans l’autre sens. L’individu est blessé tandis que l'état de santé des deux policiers était plus critique. Preuve de la puissance de l’impact, les pompiers de Sambreville ont débarqué sur les lieux avec un véhicule de désincarcération. Le parquet est également descendu sur les lieux et la rue a été bouclée pour les devoirs d’enquête.

Au lendemain des faits, l'état de santé des deux policiers est rassurant: "J'étais hier à l'hôpital pour prendre des nouvelles de mes collègues, commente Frédéric Henry, chef de corps faisant fonction de la zone de Jemeppe. Le premier a un hématome à l'œil et 16 points de suture. Il a pu quitter l'hôpital samedi soir. Le second, lui, souffre d'une fissure au coude. Ce sont de bonnes nouvelles car ils étaient très mal en point lorsqu'ils ont été sortis du véhicule par les pompiers. Il ont maintenant besoin de repos." J.No. & S.G.