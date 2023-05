Sambreville: six personnes intoxiquées au fréon au magasin Lidl

Sur place, les secouristes ont fait évacuer le magasin. Quatre ambulances de la zone ont été dépêchées devant le supermarché. Au total, six personnes, membres du personnel, ont été légèrement intoxiquées et conduites vers les cliniques CHR Val de Sambre et Saint Joseph à Gilly.

Une réfection du système de refroidissement devrait avoir lieu sous peu afin que tout rentre dans l’ordre.