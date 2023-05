Un cyclisme sans danger: rendez-vous le 17 mai pour le plan Scieur au Morning Cycles de Namur

Le 17 mai, les citoyens qui soutiennent la petite reine sont donc invités à prendre connaissance d’un manifeste et de signer une pétition pour plus de sécurité: il s’agit du plan Scieur, du nom du coureur Léon Scieur, né à Florennes en 1888.

Surnommé "la locomotive", il avait notamment remporté Liège-Bastogne-Liège en 1920 et le tour de France en 1921. "La soirée se déroulera en deux temps: d’abord, la présentation du plan Scieur et des témoignages de cyclistes ainsi qu’un échange avec le public et les associations, précise le gérant. Ensuite , le journaliste François Brabant (rédacteur en chef de Wilfried Magazine, qui soutient le plan Scieur, NDLR) présentera son livre “Le siècle des coureurs” qui retrace cent ans d’histoire du cyclisme belge avec un florilège d’anecdotes, de lieux, de courses, de larmes et de victoires."

Aménagements durables

Le plan Scieur est issu d’un collectif de coureurs et coureuses cyclistes (parmi lesquels des grands noms) dénonçant le danger omniprésent sur les routes au sud du pays et "l’impunité dont jouissent trop souvent les fous du volant".

"Qui oserait aujourd’hui, comme Léon Scieur en son temps, faire la navette Florennes-Châtelet à vélo ? Si la Wallonie fut une terre fertile en champions, le cyclisme semble ne plus y avoir sa place", regrettent-ils.

"Souvent les groupes de cyclistes se font frôler par des automobilistes, ce qui engendre des accidents. Dernier exemple: fin avril, un groupe de cyclistes amateurs du Hainaut a été fauché, déplore François de Gaultier. Les gens l’ignorent souvent mais en agglomération, ils peuvent rouler de front. D’où l’importance d’informer tous les usagers de la route." D’après le code de la route, les cyclistes circulant en groupe de 15 minimum ne sont en effet pas tenus d’emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.

Le plan Scieur plaide donc pour sensibiliser davantage les automobilistes et les autorités régionales à un cyclisme sans danger et accroître les aménagements routiers en leur faveur. "C’est par exemple des séparations plus marquées entre automobilistes et cyclistes, davantage de pistes cyclables et de marquages au sol, une meilleure signalisation, etc", cite François de Gaultier.

Soirée dès 19h, rue des Brasseurs, 100, à Namur. La pétition est aussi sur le site change.org.