À la rencontre de brasseurs pour le 1er anniversaire du bar du Craft Beer Market

Vu les produits disponibles, l’objectif du bar était évidemment de faire découvrir des bières méconnues. “On a une cinquantaine de bières, dont dix au fût. Mais en réalité, il est possible de consommer tout ce qui est disponible en magasin”, explique Thibaut Delchevalerie, employé au CBM.

Concerts, ateliers découverte et soirées “Meet the Brewer” (Rencontre avec le brasseur) ont émaillé cette année d’ouverture satisfaisante pour le patron, François-Xavier Pennincks. “La fréquentation est en constante évolution et je constate surtout que les gens s’ouvrent de plus en plus aux bières artisanales. Nous continuons à proposer des bières américaines et canadiennes mais on propose également davantage de bières européennes. Premièrement pour une raison écoresponsable mais aussi car en Europe, les brasseurs sortent de plus en plus de pépites depuis quelques années.”

Pour célébrer ce premier anniversaire, l’équipe du bar du Craft Beer Market organise ce vendredi 19 mai dès 16h une soirée lors de laquelle plusieurs brasseurs, belges et étrangers, seront présents. “On aura quelqu’un de la brasserie De Ranke (Dottignies, Belgique) mais aussi deux Croates (Zagreb). Le premier sera là pour The Garden Brewery et le second pour Nova Rounda. La première brasse un peu de tout et sort de nombreuses bières par an, en one-shot. Elle est très bien référencée. Le second brasse davantage des IPA. Les produits de ces trois brasseries seront mis en avant, notamment via des rafales de 5x15cl que nous présenterons. Pour les clients, qu’ils soient amateurs ont confirmés, il sera possible d’échanger directement avec les brasseurs (en anglais avec les Croates). Ce sera vraiment très intéressant”, termine Thibaut Delchevalerie.