La mission de la BANL est d'apporter une aide alimentaire et désormais des produits d'hygiène élémentaire à quelque 15.000 bénéficiaires. Pour ce faire, elle collabore avec une cinquantaine d'associations locales affiliées ainsi que les CPAS. De nombreux bénévoles participent également à son fonctionnement.

Le nouveau dépôt doit permettre de faciliter la distribution des denrées alimentaires et produits d'hygiène. Des dépôts sont également opérationnels à Rochefort, Bastogne et Arlon. Au total, ce sont quelque 2.000 tonnes de nourriture qui sont distribuées chaque année dans les deux provinces, soit près de quatre millions de repas. A cela, s'ajoutent les produits d'hygiène, récemment inclus dans les compétences des neuf banques alimentaires belges.

Les marchandises sont contrôlées, triées et stockées dans les dépôts avant d'être expédiées vers les associations et CPAS. A Namur, ce sont 45 bénévoles qui se mobiliseront en ce sens. Une main-d'oeuvre bien nécessaire pour gérer l'espace de stockage pouvant accueillir quelque 700 palettes, dont 570 dédiées aux produits secs et 130 aux aliments frais et surgelés. Le dépôt se distingue également par sa cuisine de "valorisation et de formation", destinée à transformer les produits frais visuellement peu attractifs en repas, dans une perspective zéro déchet.