Naissance de cinq louveteaux et arrivée d’une nouvelle meute au Domaine de Han

Le Parc vient par ailleurs d’accueillir une nouvelle meute de loups gris : un mâle, Ramsès, originaire du Zoo de Berne et deux femelles, deux sœurs prénommées Cléo et Coco, tout juste arrivées du Parc National allemand Kellerwald-Edersee. “Un des objectifs de leur arrivée est de former un couple alpha dans l’espoir de naissances futures”, précise-t-on du côté du Domaine.

Des visites exclusives

Pour observer au mieux les loups du parc, le Domaine organise des Visites Exclusives “Histoires de Loups”, le 20 mai ainsi que les 3, 10 et 17 juin. “Accompagnés d’un ranger, les visiteurs pourront les admirer de près et apprendre une foule d’anecdotes sur ces grands prédateurs.”

D’autres visites, “Histoires de Louveteaux", spécialement adaptées aux enfants accompagnés de leurs parents seront organisées les 1er et 29 juillet ainsi que le 19 août.

Infos et réservations : grotte-de-han.be/visites-exclusives/