Sambreville : frappé car il roulait trop lentement

Un conducteur qui roulait trop lentement au goût d’un autre usager a reçu des coups le 20 juin 2020 dans la région de Sambreville. Il allait ce jour-là rechercher sa compagne au travail. Se sentant provoqué ou exaspéré par la conduite de la victime, un autre conducteur l’a obligé à s’arrêter et le ton est monté. Une demi-heure plus tard, le conducteur “pressé” se présentait avec son frère au domicile de son opposant, qui a reçu plusieurs coups prémédités. Sa compagne a également été blessée. Les victimes réclament respectivement 5000 euros sur un dommage estimé à 30.000 euros et 7.500 euros.