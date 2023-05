"À Jambes aussi, les habitants ressentent ce sentiment d’insécurité"

Au vu des réactions et commentaires, Delphine Gilles a également décidé de recenser les mésaventures des habitants des différents quartiers jambois et de les transmettre dans une lettre au bourgmestre. "Il n’y a pas que dans le centre-ville de Namur que les habitants ressentent ce sentiment d’insécurité qui prend de plus en plus d’ampleur. Même si Maxime Prévot dit qu’il ne s’agit que d’un sentiment, il doit tout de même entendre les doléances des Jambois. De plus, si la remise en service de l’éclairage public peut permettre à certains d’entre nous de se sentir davantage en sécurité, il doit l’entendre. Des personnes âgées n’ont plus osé, durant l’hiver, sortir promener leur chien le soir." Après l’envoi du courrier, Delphine Gilles et d’autres riverains organiseront une réunion avec des habitants de Vedrin, Flawinne et Namur. "Pour discuter et mettre sur la table tous les problèmes. Cette réunion débouchera peut-être sur des actions pour sensibiliser nos représentants politiques."