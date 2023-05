L’entreprise est partie du constat suivant : “80 % des femmes souffrent d’au moins un symptôme du syndrome prémenstruel, comme l’acné, une humeur changeante ou des maux de tête. Deux femmes sur trois ont tôt ou tard une infection urinaire et, chez la moitié d’entre elles, cette infection réapparaît au moins une fois. En Belgique, un couple sur six est confronté à des problèmes de fertilité et 18 % des grossesses en Belgique concernent des femmes de plus 40 ans.”

Cette nouvelle gamme de compléments alimentaires naturels est premièrement composée de produits de santé dermatologiques, pour les premières rides, les peaux matures, les cheveux et les ongles et pour une peau radieuse et bien préparée au soleil.

Ensuite, on retrouve quatre nouveaux compléments dédiés au bien-être féminin : Fitocycle pour lutter contre le syndrome prémenstruel, Fertilys pour soutenir la fertilité, Natalisy pour la période périnatale et Uriberry pour prévenir les infections de la vessie.

”Tous les ingrédients de la gamme Daysi ont été dosés de manière à avoir une efficacité optimale (par rapport aux doses recommandées). Ils ont été sélectionnés sur base de la littérature scientifique récente et se présentent sous forme assimilable et biodisponible”, précise Laurence Lins, Directrice scientifique de Be-Life, dans un communiqué. “A l’avenir, la gamme sera complétée par des produits pour la (pré) ménopause, les problèmes de thyroïde, des probiotiques pour la flore féminine, etc.”