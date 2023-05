Jobday Food Metal Production: 50 emplois à pourvoir

Huit entreprises, issues de différents secteurs d’activité, se mobilisent et collaborent pour organiser un jobday combiné à des visites d’entreprises. L’objectif est d’engager de nouveaux collaborateurs et de leur faire découvrir les coulisses de l’entreprise. Au total, 50 postes sont à pourvoir. C’est plus précisément au sein de l’Atelier Robert que ce jobday aura lieu. Au programme: visite des entreprises, entretien d’embauche, coaching individuel "pour maximiser les chances d’être recruté", expliquent les organisateurs, et un foodtruck.