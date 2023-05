Mesures de faveur pour les deux frères qui ont commencé à dealer à Dinant

Début mars, deux frères comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un trafic de cannabis relativement ancien (juin 2016 à janvier 2017). Un trafic qui avait été découvert un peu par hasard puisque cela avait eu lieu lors d’une perquisition menée à leur domicile, dans le cadre d’un dossier de braquage dans lequel l’un d’eux était impliqué. “On s’est retrouvés à la rue lorsque notre maman a perdu son logement mais on a eu la chance d’être hébergés chez nos grands-parents, ici à Dinant. À partir de ce moment, ça a été la dégringolade pour nous. On faisait n’importe quoi. Je ne dis pas que c’est à cause de la Ville de Dinant, mais c’est ici que tout a commencé. Avant cela, on a vécu pendant 15 ans dans une cité de Charleroi et on n’avait jamais eu aucun problème”, expliquait un des prévenus.