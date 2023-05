Rochefort : Frédéric Dubus, invité d’honneur du 30e carrefour de la BD

Des dessinateurs illustres, comme Morris, Tibet, Walthéry, ont été mis à l’honneur à Rochefort. Une belle reconnaissance ?

”Cette invitation m’a fait plaisir, certes. Je n’ai pas hésité un seul instant. Cela dit, la meilleure reconnaissance pour un caricaturiste de presse, c’est d’être publié tous les jours. Au carrefour de la bande dessinée, je suis, en quelque sorte un intrus, un faussaire : je ne suis pas un auteur de BD. Je publie un dessin chaque jour mais il n’y a pas de décor, pas d’histoire.”

Vous ressentez parfois l’angoisse de la page blanche ?

” Non, pas vraiment. Cela dit, au moment de faire mon marché, si je puis dire, en fin d’après-midi, la matière laisse parfois à désirer ou il y a trop d’actualité et faire un choix s’avère très compliqué. Je commence à travailler vers 16 heures et je m’efforce de ne pas dépasser 19 heures.”

Un caricaturiste peut-il traiter tous types de sujets ? Vous fixez-vous des limites ?

“Je pratique l’autocensure. Je sais qu’il y a des bancs de sable qu’il faut éviter. Mon but n’est pas de dépasser les limites, mais de jouer avec. J’ai une plus grande liberté qu’un journaliste dans le sens où je ne dois pas relater un événement avec objectivité. Je porte un regard personnel sur l’actualité.”

Une exposition de vos dessins se tient du 18 au 20 mai, de 10 à 17 heures, dans l’ancien local de la Balle pelote. Comment avez-vous fait un choix ?

” Les visiteurs pourront y découvrir, entre-autres, une trentaine de dessins publiés dans la “Dernière Heure Les Sports”. J’ai choisi les plus drôles et les mieux dessinés. Les originaux ne sont pas exposés. Il s’agit de reproductions imprimées par les organisateurs.”

Vous préparez le recueil annuel de vos meilleures caricatures ?

” Tout à fait. Si tout va bien, il sera publié en octobre.”

Le 30e Carrefour de la BD s’inscrit dans le cadre du 42e Festival international du Rire de Rochefort. Vous avez déjà assisté à des spectacles ?

“Je connais bien Rochefort, c’est une Ville que j’apprécie. J’y suis déjà passé plusieurs fois. En revanche, je n’y suis jamais venu au moment du Festival. J’ai hâte de découvrir l’ambiance.”