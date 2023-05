Un Floreffois parmi les trois “experts cacheurs” du nouveau divertissement Cache Cash, sur RTL

Gabriel Alvarez, alias Michel Grenier, un habitant de Floreffe, Marchois d’origine, fait partie du trio. “C’est un peu par hasard que je me suis retrouvé dans cette émission”, explique-t-il. “La production avait besoin de trois experts, dont un avec un profil qui correspondait parfaitement au mien. Elle cherchait quelqu’un de créatif, d’un peu fou et en mesure de se mettre en scène et de passer à la télévision. Dans le cadre de leurs recherches, ils sont tombés sur mes coordonnées via les réseaux sociaux et c’est ainsi qu’ils m’ont contacté. ”

Un excellent bricoleur

Michel Grenier, designer nostalgique, actif dans la décoration et l’aménagement d’intérieurs, essentiellement avec des matériaux de seconde main et de récupération. “Mais j’aime aussi le mélange des styles contemporains et anciens”, explique Gabriel Alvarez. Ce dernier est également très à l’aise dans l’univers des “makers”. Grâce à ses facultés créatives, l’homme est en mesure de fabriquer à peu près tout ce qu’on lui demande dans son domaine. “Je crée par exemple des luminaires ou et des meubles sur mesure. Depuis tout petit, je rêve d’être inventeur”, explique celui qui a étudié la sculpture à l’Académie des Beaux-arts de Liège. Un cursus qui lui a permis d’apprendre et de maîtriser diverses techniques lui permettant de construire les objets les plus étonnants.

D’abord “sur le cul” lorsqu’il a pris connaissance de l’intérêt de la production à son égard, Michel Grenier n’a finalement pas hésité longtemps avant de s’engager. Sa mission dans Cache Cash : créer les caches dans lesquelles les faux billets de 100€ allaient être placés. “Ce rôle me collait à la peau. Trouver des cachettes, j’ai toujours aimé cela. D’autant qu’ici, cela fait partie d’un jeu. Il fallait pouvoir se mettre à la place des candidats et s’imaginer où l’argent aurait pu être caché. Je travaillais cela en amont dans mon atelier car on n’utilise jamais les objets qui appartiennent aux candidats, on les remplace. Le but du jeu est que les familles retournent leur maison, mais pas de tout casser. Les sommes vont de 100 à plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers d’euros. Il y a des cachettes très simples mais aussi d’autres bien plus farfelues. ”

Le Namurois a participé au tournage de quatre émissions de Cache Cash. Les deux premières seront diffusées ces dimanches 21 et 28 mai sur RTL TVI, dès 20h50.