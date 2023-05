Le 9 mai 2022, ce Somalien tenant un café-épicerie somalien à Strasbourg a été contrôlé par le service des douanes et accises sur l’aire E411 de Wanlin (Houyet), alors qu’il circulait dans un Flexibus en possession de 32.160 euros cachés dans un linge. Le parquet, qui rappelle que toute somme en liquide de plus de 10.000 euros doit être déclarée à la douane, estime que l’origine de l’argent est suspecte et que l’argent était destiné à être blanchi.

Le prévenu explique pour sa part qu’il se rendait aux Pays-Bas afin d’acheter une importante cargaison de marchandises en vue d’agrandir son commerce. Il explique que l’argent lui a été prêté par 4 personnes issues de sa communauté, par solidarité, extraits de compte à l’appui.

Le conseil de cet homme plaide l’acquittement et la restitution des fonds, précisant que l’origine illicite des fonds n’a jamais été prouvée, son client ne fréquentant aucun milieu suspect.

Jugement le 21 juin.