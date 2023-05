Il revendait des faux billets achetés sur le dark web : une peine de travail de 100 heures

Selon les estimations des enquêteurs, le principal prévenu du dossier aurait acquis entre 30 et 50 faux billets de 50 euros via le dark web. Des billets qui étaient achetés en Lettonie à un prix variant entre 5 et 10 euros la coupure. Il en a par la suite revendu à 3 connaissances. Celles-ci en ont par la suite fait usage, notamment durant le festival international du rire de Rochefort, où ils ont été écoulés pour près de 200 euros. “Mais aussi pour acheter de la cocaïne”, affirmait le 5 avril le prévenu, à qui était également attribuée une prévention de recel frauduleux, pour avoir détenu une carte d’identité ne lui appartenant pas. Suite à une perquisition, l’individu s’est montré peu collaborant, niant l’évidence. Il a ensuite avoué qu’il revendait 15 euros des billets achetés 5 euros. 2 ans de prison étaient requis à son encontre. Des peines d’un an et demi étaient requises contre ceux qui lui ont acheté les billets contrefaits.

Le principal intéressé a écopé ce mercredi d’une peine de travail de 100 heures. Les deux autres d’une simple déclaration de culpabilité.