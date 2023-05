Namur : fin de la mesure d’extinction de l’éclairage public de minuit à 05h00 du matin

La ville rappelle : “Commencé en 2018, le Plan LED touche à sa fin et permettra désormais à la Ville de Namur de faire passer l’intégralité de ses 13.938 luminaires à cette nouvelle technologie d’ici la fin de l’année au plus tard. Ce plan d’action a déjà pu se traduire par une économie substantielle pour les finances communales, l’ampoule LED étant nettement moins énergivore que les anciennes ampoules à incandescence ou à vapeur de mercure ou sodium.”

Et de conclure : “Maintenant que les prix de l’énergie s’orientent à la baisse, le gain réalisé par cette extinction des luminaires publics devient marginal, à plus forte raison que cette coupure totale affecte le mécanisme automatique de dimming programmé sur les nouvelles lampes dès 22h00. La contrariété technique, couplée aux gains déjà obtenus de manière structurelle et au sentiment d’insécurité que certains citoyens ont ressenti et exprimé, amènent le Collège communal à renoncer désormais à cette mesure d’extinction nocturne pour un retour à la normale sur l’ensemble du territoire communal. L’équation gains énergétiques et sécurité se trouvant rencontrée.”