Rochefort : Fred duBus en duo avec Pierre Aucaigne

Le fil rouge de la mise en scène ? Le nom de famille du dessinateur. Après les gags de l’humoriste sur sa carrière de “chauffeur de bus”, le maître de cérémonie a rappelé le vrai nom du caricaturiste – Frédéric du Bus de Warnaffe – et a demandé que l’accueil soit à la hauteur de son rang.

Le show de Fred duBus. ©N.L.

Le bourgmestre Julien Defaux, le maire du rire Philippe Herman et les autres personnalités présentes ont coiffé une perruque blanche et la deuxième entrée, marquée par une musique de circonstance et des révérences, a été plus solennelle. L’invité de marque a même esquissé quelques pas de danse sur la…. table du conseil communal avant de se plier à l’exercice du dessin dans le livre d’or au son de la voix mélodieuse de Calixte.

Le dessinateur entouré des personnalités et des membres de la confrérie. ©N.L.

La séance de dédicaces avec Fred duBus, Dany, Batem, Hardy et bien d’autres débutera à 15 h 30.