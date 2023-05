Les Napoléoniennes de Ligny 2023, se dérouleront ces 3 et 4 juin

Les Napoléoniennes de Ligny 2023, se tiendront ces 3 et 4 juin. Les organisateurs indiquent : "Dans les jardins du Ligny 1815 Museum, dans les prés du village, qu’ils soient civils, militaires, artisans, musiciens, … près de 600 soldats, 40 chevaux, 12 pièces d’artillerie, du mobilier et matériel roulant de l’époque venus de France, Allemagne, Hollande, Italie, Tchéquie, … vous attendent pour partager ce moment d’immersion sensorielle et ce périple dans le temps. Sous l’œil expérimenté de passionnés et de médiateurs qui veillent à la rigueur et la qualité de notre projet, dans un souci constant de proposer une offre culturelle riche, variée et attractive, nous avons le plaisir de vous convier au 208ème anniversaire de la bataille de Ligny."