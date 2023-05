Sécurité routière à Profondeville : proposez votre slogan !

""On n'est pas à Bois-de-Vitesse", "Dans mon quartier, Lesve le pied", "A Rivière, la prudence coule de source", ... la campagne mise résolument sur l'humour décliné par village ou quartier pour faire passer le message via des affiches hautes en couleur. "Nous avons un vrai problème de partage de la route entre les voitures et les autres usagers, qu'il s'agisse des jeunes, des piétons, des cyclistes, ou encore des personnes âgées",explique Bernard Dubuisson. "Nous travaillons au quotidien pour aménager des trottoirs, des chicanes, et autre ralentisseurs. Mais on doit aussi parler directement aux conducteurs derrière leur volant, en leur rappelant avec le sourire qu'ils ne sont pas seuls sur la route."

La nouvelle campagne se veut hautement participative et invite les citoyens à s'impliquer de trois manières, via un site web spécialement ouvert pour l'occasion, securite.profondeville.be

Tout un chacun peut imaginer et proposer un slogan en lien avec son village, son quartier ou même sa rue. Les slogans sont ensuite déclinés en affiches par un graphiste et publiés sur le site. Le public peut voter pour plébisciter son ou ses affiches favorites. Les meilleures affiches seront imprimées sur des panneaux placés partout dans l'entité. Il y a également la possibilité de télécharger et imprimer soi-même les affiches de son choix pour les placer à sa fenêtre.

"En filigrane, il y a l'idée qu'en s'impliquant dans la campagne, les Profondevillois.e.s vont s'approprier le message et les objectifs. Derrière la créativité et le côté ludique, il y a donc un objectif d'efficacité pour faire évoluer les mentalités", complète Bernard Dubuisson. La campagne "Pense à nous, roule tout doux" trouve d'ailleurs son inspiration dans l'initiative d'une citoyenne du hameau de Besinne. Excédée par la vitesse à laquelle les automobilistes passent dans sa rue, elle avait confectionné elle-même des affichettes. "Aujourd'hui, sa situation s'est améliorée grâce à deux ralentisseurs placés cet hiver par les services communaux, mais les sympathiques panneaux sont restés. Ils seront donc bientôt déclinés sur toute l'entité profondevilloise".

Pour participer : https://securite.profondeville.be