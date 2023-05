Kostia triomphe à Rochefort

Dans un extrait du spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia, ou les hommes se disent “Ah ! C’est moi !” et les femmes leur disent “Ah ! Tu vois !”, l’artiste, Kostia Zielonka, a montré toutes les facettes de son talent, emmenant le public dans ses histoires rocambolesques d’homme moderne, de papa fraîchement divorcé.

Le grand gagnant de l’édition 2023 est déjà bien connu des festivaliers rochefortois. En effet, il a fait la première partie de Bruno Salomone, en 2019, de Florent Peyre, en 2022, et le off du Festival International du rire. Il s’est aussi fait un nom au Festival du rire de Bastogne où il a remporté le prix de la presse, il y a quatre ans. Demi-finaliste au concours The Next Prince, organisé par la Kings of Comedy Club, il a, par ailleurs, remporté plusieurs prix au Caval’Rire de Herve.

C’est en 2018 que Kostia se lance dans l’écriture de ses premiers sketchs. D’abord avec ses potes de l’impro, les Four Boyards pour deux spectacles et ensuite en solo, pour de nombreuses scènes ouvertes et concours.

Six candidats étaient en lice au Tremplin du rire du 42e Festival International du Rire de Rochefort. Dany, président du grand jury, ne tarit pas d’éloge à l’égard de Kostia. “C’est la deuxième fois que je préside le jury dans un festival du rire : j’ai déjà eu ce privilège à Bierge, a confié le dessinateur né à Marche-en-Famenne. À Rochefort, le choix a été vite fait. Kostia a fait l’unanimité. Il change de sujets avec une facilité déconcertante et s’adapte au public en permanence. Quand il a senti que cela ne fonctionnait pas, il a tout de suite rectifié le tir et convaincu tout le monde.”

Le dessinateur, parrain du Carrefour de la BD, a endossé dit-il une grande responsabilité en acceptant de présider le grand jury. “Les jeunes humoristes ont toute ma sympathie. Je les admire pour ce qu’ils font. En effet, il faut du culot pour se présenter devant une grande salle. Ils essaient de percer et font tout pour y arriver, pour se démarquer par rapport aux autres. La concurrence est rude. Leur courage force l’admiration. Un prix peut parfois changer une vie dans le sens où il arrive que ce soit le point de départ d’une belle carrière.”