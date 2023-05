Square Léopold à Namur: encore un retour négatif

La démolition du bâtiment du C&A est un des problèmes. Elle "représente une perte sur les plans patrimonial et architectural", peut-on lire dans le rapport. Le Pôle s’aligne sur les recommandations figurant dans l’étude d’incidences sur l’environnement et qui plaident pour la conservation de la façade du bâtiment. Un argument faisant également écho à la sortie de l’ordre des architectes, l’été dernier. Ceux-ci avaient lancé une pétition afin que le bâti, symbole du courant brutaliste du XXe siècle, soit préservé.

L’autre faiblesse du projet, souligne l’institution consultée, est environnementale. Elle déplore la suppression des espaces végétalisés. Une question qui polarise le débat depuis les prémisses. Sans aucun doute, la teneur de ce nouvel avis donne un peu plus de poids à la position défendue par le comité de défense des arbres du square Léopold, aujourd’hui regroupé sous forme d’ASBL (Ramur). "Les agencements végétaux proposés initialement par le demandeur restent très artificiels et ne pourront offrir un bénéfice en matière de services écosystémiques aussi élevé que celui lié au maintien de l’espace vert initial", écrivent les membres du Pôle, dont bon nombre sont issus d’associations environnementales ou à finalité sociale et du milieu universitaire.

La cellule wallonne épingle également le manque de porosité du futur complexe vers la rue de Fer. Elle nourrit des craintes quant au développement d’une activité commercial alors que le secteur est en pleine mutation. "Le projet vise des fonctions (Horeca, bureaux, commerces) dont le développement est très mouvant en fonction d’évolutions rapides de la société actuelle […] Le Pôle s’interroge dès lors sur l’opportunité d’un acte irréversible de destruction de patrimoine et de nature, plutôt que de construire en basant sur l’existant, pour une fréquentation future qui reste difficile à évaluer."

Pas que négatif

Si le bilan du Pôle environnement est négatif, la transformation du quartier telle qu’imaginée par le promoteur Besix et appuyée par la Ville de Namur a aussi fait l’objet d’éloges. Pas suffisamment que pour inverser le sentiment général.

L’organe consultatif se dit ainsi favorable à un projet d’urbanisation de la zone, comme il l’avait stipulé dans la procédure préalable de périmètre de remembrement urbain. "Un tel projet présentant une mixité de logements, de commerces, d’espaces publics et d’Horeca a du sens à cet endroit, notamment au vu de la grande offre de transports en commun disponible et de la proximité avec le centre-ville", précise-t-il. Et de louer le dossier pour son "ambition sur la mobilité douce, la mixité des fonctions, la qualité intrinsèque du projet urbanistique et les efforts pour l’intégrer dans le contexte bâti, particulièrement réussi côté gare, et la production et consommation d’énergie renouvelable sur le site".

Tout comme l’avis rendu par l’Observatoire du commerce, celui du Pôle environnement n’est en rien coercitif. Mais plus il y a de feux rouges, plus il devient difficile de faire avancer le véhicule.