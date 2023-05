Quel bilan dressez-vous en termes de fréquentation ?

”Un bilan très positif. Le taux de remplissage était très élevé. La plupart des spectacles affichaient complet. Les 12 spectacles et les soirées cabaret ont attiré plus de 6 000 personnes.”

Les moments forts de la programmation ?

”La première semaine a été 100 % belge et féminine avec Laura Laune, Sofia Syko et Manon Lepomme. On retiendra aussi la venue, pour la troisième fois, de Véronique Gallo, le voyage dans le temps et l’espace de François-Xavier Demaison et la mise à l’honneur de Raymond Devos dans “Raymond de rond en large”.

De belles découvertes ?

”L’affiche propose, en effet, un équilibre entre différents genres, des artistes confirmés et des découvertes. L’occasion a été offerte aux festivaliers de découvrir, entre autres, Gus illusionniste et le récit poétique de Marc Tourneboeuf.”

Le Tremplin du rire, un bon cru ?

” Tout à fait. La qualité des spectacles des six candidats est à souligner. L’humoriste bruxellois Kostia a décroché, outre le grand prix, les prix du public et des cabarets. Trois prix également, à savoir, des jeunes, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Raymond Errera (de la presse) ont été attribués à la Française Charlotte Boisselier.”

A l’affiche l’an prochain ?

”La préparation de la 43e édition est en cours. L’équipe se rendra notamment à Avignon et en Suisse pour repérer des spectacles de qualité tout en sachant que la volonté de programmer des artistes belges ainsi que des anciens lauréats, révélés grâce au Tremplin du rire, est maintenue.”

Les perspectives ?

” Nous aurons un vrai défi à relever car de gros travaux vont débuter sur le site du Festival, Square de l’Amicale. Nous ne connaissons pas encore la date du début du chantier mais l’on peut déjà annoncer que 2024 sera une année de transition avant de disposer d’un site complètement rénové équipé d’une scène permanente sur l’esplanade.”

La programmation sera adaptée ?

” Le Festival se déroulera selon le canevas habituel mais d’autres lieux pourraient accueillir les festivaliers si, par exemple, les travaux débutent au printemps. Un chapiteau pourrait être installé sur un site à déterminer. La réflexion sur les modalités d’organisation du Festival en tenant compte de ce paramètre est en cours.”