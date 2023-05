Chantiers SPW: pas tous en bonne voie

Début avril, le député régional Benoît Dispa (Les Engagés) en a remis une couche en relayent par écrit les doléances éghezéennes. La réponse du ministre est tombée le 10 mai dernier. En voici le contenu, chantier par chantier.

1 Route de Perwez. Le chantier concerne un tronçon d’un peu plus d’un kilomètre, entre Liernu et Perwez. La demande de permis d’urbanisme va seulement être introduite. Mais les autorités régionales veulent aussi aménager une piste cyclo-piétonne bidirectionnelle implantée dans le champ. Et il faudra exproprier. Mais le chantier voirie pourrait se mener sans attendre la fin de la procédure d’expropriation. Aucune date précise du début des travaux n’est encore donnée.

2 Carrefour Numa. Pour l’aménagement d’un giratoire dans ce carrefour sensible, entre la route des Six Frères et la route de La Bruyère, un permis a déjà été accordé… en mars 2019. Mais là aussi, il faut exproprier des terrains et l’opération n’est toujours pas terminée. L’investissement est estimé à un peu plus d’un million d’euros.

3 Accès à l’E411 à Saint-Germain. Les accès et sorties de l’E411 doivent être réaménagés et cela est intégré dans l’important chantier autoroutier en cours, lancé pour deux ans. L’aménagement d’un parking de covoiturage pour la sortie 12 est également prévu.

4 Traversées d’Eghezée et de Noville-sur-Mehaigne. Une étude a déjà été menée par le BEP pour les aménagements de la chaussée de Louvain dans sa traversée d’Eghezée. Mais on est encore loin de la ligne d’arrivée. On parle d’un début de chantier en 2025. Pour Noville, il n’y a aujourd’hui aucune programmation budgétaire. Les services du ministre signalent cependant qu’un radar tronçon devrait bientôt être en action dans cette zone, histoire de combattre les excès de vitesse. En 2024, des travaux pourraient également démarrer pour une remise en état de la route de Ramillies, au départ du carrefour du Cheval Blanc en direction d’Harlue.

5 Le Ravel. La ligne 142, c’est le tronçon qui va de Namur à Jodoigne. Elle doit être réhabilitée. Et l’espoir est de voir ce chantier démarrer en 2024.