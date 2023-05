Assises de Namur : “Il n’y avait pas de lendemain possible, c’était pire qu’un calvaire”, déclare l’accusé

Le procès a débuté par la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Kerkhofs et s’est poursuivi par l’interrogatoire de l’accusé, réalisé par le président Gorlée.

L’accusé est revenu sur sa maladie, la mucoviscidose, diagnostiquée à l’âge de 6 mois, entraînant un traitement lourd et de nombreuses absences scolaires, impactant considérablement le moral de l’adolescent et ses relations avec les autres jeunes. Après une jeunesse passée à Overijse, Mathieu Wattier vient s’installer à Brûly-de-Pesche en 2008 avec sa mère, dans une maison partagée avec ses grands-parents maternels, qui vivaient à l’étage, à partir de 2013.

“On vivait sur les économies de maman, ce qui n’offrait pas de perspectives. Mon grand-père ne nous soutenait pas du tout. Il cherchait la moindre raison pour nous tomber dessus. ” En octobre 2014, l’accusé évoque une nuit passée dans la peur que son grand-père lui fasse du mal, à lui et à sa mère, fréquemment victimes de menaces de la part de Mathieu Deneyer. “Il était gentil à l’extérieur. A la maison, le masque tombait. ”

En mars 2018, la victime avait déposé plainte contre son petit-fils. “On ne pouvait pas monter à l’étage, on devait demander son autorisation pour prendre une douche, j’en avais marre, je voulais qu’il parte. En crise de désespoir, je suis allé chercher une batte de base-ball, je lui ai demandé de partir et puis j’ai perdu pied et je lui ai mis des coups. Ma mère a essayé de nous séparer. ”

Début 2019, l’accusé s’est introduit dans la chambre de son grand-père avec un couteau. 3 agents de police ont été nécessaires pour le maîtriser. “Après 5 jours passés sans dormir à cause de lui, j’ai déraillé et je suis monté le menacer, je voulais qu’il parte pour retrouver la sérénité. Je lui ai mis le couteau sous la gorge et lui ai dit de faire ses bagages et de partir dans les deux heures. Il a voulu me gifler et je lui ai donné un coup de poing au visage. Je voulais qu’il nous laisse tranquille. Il est parti et j’ai pleuré de joie. C’était plus qu’invivable. ”

L’accusé évoque le climat familial : “Mon grand-père était instable. Quand maman partait, on mettait 2 poutres en travers de la porte pour éviter qu’il entre. Il voulait avoir tout pour lui, l’attention, les biens matériels, … Le lendemain du décès de ma grand-mère, il était tout content de nous dire qu’il avait acheté une voiture. Une semaine après, il voulait déjà rencontrer de nouvelles femmes. Il lui arrivait de mettre un cadenas sur la porte de la salle de bains pour ne pas qu’on l’utilise, on se lavait avec l’évier de la cuisine et un bol. En février 2019, j’ai forcé le cadenas et il pensait que je voulais voler quelque chose. On avait peur constamment, on avait faim, froid, on était dans la misère. On ne pouvait pas aller à la toilette, si on le faisait, il hurlait. On vivait en huis clos. À plusieurs reprises, mon grand-père a mis des clous dans les pneus de la voiture de maman alors qu’on devait aller à l’hôpital. Il frappait notre chien, shootait dedans comme dans un ballon de foot. J’avais peur pour ma maman. De la laisser avec quelqu’un qui avait de mauvaises intentions, était dangereux. ”

Début 2020, l’accusé a appelé le 112 en disant qu’il était ingérable et voulait assassiner sa famille. “C’était un trop-plein, entre mon grand-père qui agissait contre nous, mes problèmes de santé, ma mère qui allait mal, je voulais jeter l’éponge, je voulais que cela s’arrête, aller à l’hôpital, en prison, ailleurs, … ”

Le 27 avril 2020, peu après 7h du matin, Mathieu Wattier a tenté de tuer son grand-père avec une hachette après s’être ébouillanté le cuir chevelu, vu que le vieil homme l’empêchait d’utiliser la salle de bains. “Cela m’a mis dans une rage folle. J’ai été dans ma chambre prendre une hachette, je voulais lui faire peur pour qu’il parte. J’ai donné des coups dans sa porte, la hache est passée au travers. La porte n’a pas lâché, j’ai vu son regard apeuré et je me suis demandé pourquoi je faisais cela. Quand j’étais dans de tels états j’étais hors de moi. Je ne voulais pas que cela dégénère, je voulais juste qu’il parte. ”

Au sujet du meurtre, qui a eu lieu le 9 mai 2020, une scène qui a duré 45 secondes, Wattier déclare : “Je pensais de plus en plus à mettre fin à mes jours. Cela n’allait plus. Il n’y avait pas de lendemain possible, c’était pire qu’un calvaire. J’ai défoncé la porte, il avait un manche de pelle en main. On était enragés, j’ai reçu 2 coups de bâtons sur la tête puis je l’ai attaqué. Il est tombé sur le ventre et je lui ai donné d’autres coups. J’avais l’impression d’être absent. J’ai mis le poignard contre mon ventre mais je n’ai pas su me tuer. J’ai posé les couteaux et je me suis rendu compte de ce que j’avais fait, sans y croire, puis j’ai appelé la police. J’ai des regrets, je revois les images tous les jours, cela m’empêche de dormir. ”