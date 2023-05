Eghezée : depuis qu’elle a demandé le divorce, elle vit un enfer

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, peu après la demande de divorce, madame a trouvé refuge chez ses parents, dans la commune d’Eghezée. “En pleine nuit, elle a été réveillée par du bruit et une lueur particulière. Son véhicule était en feu. Heureusement qu’elle s’en est rendu compte sinon l’incendie aurait pu se propager à la maison alors occupée par quatre personnes”, plaide son avocate.

Le feu a été bouté par l’ex-mari en guise de représailles. “Elle a dû racheter une voiture. Trois mois plus tard, monsieur la dégradait. ” La partie civile pointe les autres méfaits subis par sa cliente : “Il la harcelait par téléphone et via les réseaux sociaux en utilisant plusieurs profils, il se présentait chez elle, ivre, aux petites heures et recommençait une fois la police partie, etc. Qu’a-t-elle fait pour mériter cela ? Rien, à part demander le divorce. ”

Le parquet de Namur précise que 9PV et 9 fiches infos ont été joints au dossier, à chaque fois pour s’être fait remarquer en étant ivre. Jugement le 19 juin.