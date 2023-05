Fresheo inaugure ses nouveaux ateliers et annonce son lancement aux USA

Ces nouvelles installations comprennent plusieurs espaces sur une surface à deux étages : stockage, préparation, emballage.... "Les cuisines ont également grandi en volume pour permettre de soutenir un projet en pleine croissance, tout en restant fidèle à son engagement envers la qualité, la fraîcheur et la durabilité. Ces locaux marquent une étape majeure dans l'histoire de Fresheo, qui affiche non seulement une jolie croissance, mais aussi son engagement à continuer à fournir des repas de haute qualité à tous les Belges. Avec cette expansion, l'entreprise est désormais en mesure de satisfaire la demande croissante pour ses repas sains et savoureux, et reste déterminée à promouvoir une alimentation locale et durable."

Fresheo s'apprête aussi à faire ses premiers pas sur le marché américain, avec un lancement prévu à Los Angeles dans les prochains mois. Marvin Ndiaye est prêt à exporter son concept aux États-Unis. "Un rêve d'enfant réalisé avec des opportunités d'entrepreneur confirmé. Ce lancement aux USA marque une nouvelle étape passionnante dans l'histoire de Fresheo."