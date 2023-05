Namur en Mai 2023: une édition record mais un exercice financier toujours sur le fil

Cette année aura surtout été marquée par la reconfiguration du festival faisant de l’axe Confluence, Delta, place d’Armes, le nouvel épicentre de Namur en Mai. Un choix qui ne doit rien au hasard. "Namur s’est beaucoup transformée ces dernières années. En tant que festival qui se déroule en ville, nous devons vivre au rythme de celle-ci et nous approprier de nouveaux lieux, tout comme le font les Namurois", justifie l’organisateur avant de pointer les avantages de ce glissement.

Des jauges plus grandes

"En se rapprochant des cours d’eau nous profitons naturellement d’un décor magnifique qui fait pleinement partie de Namur. Par ailleurs, cela permet d’offrir des jauges plus grandes pour les spectacles, notamment grâce aux aménagements en gradin au pied du Delta ou de l’Enjambée" Plus largement, c’est l’ensemble du festival qui bénéficie de cet étalement. Ainsi, place d’Armes et place Saint-Aubain, des manèges ont pu être déplacés afin de laisser les lieux respirer davantage. "Et finalement, accueillir plus de monde devant les spectacles, permet d’en réduire le nombre et d’augmenter la qualité de ce qui est proposé en allant chercher des prestations de plus grande envergure ou de plus grande renommée."

Toujours plus étalé ?

Cette nouvelle manière de vivre la ville amène également de quelques contraintes. L’accès au parking Confluence, où les flux de piétons et de voitures s’entrechoquent, fera nécessairement l’objet d’une évaluation.

Quant à savoir si Namur en Mai entend continuer à s’étendre, c’est bien la question des financements qui est posée. Car si d’un côté le public augmente, les subventions, elles, stagnent. Depuis sa reprise en 2016, Namur en mai présente un bilan comptable généralement à l’équilibre. Mais l’ensemble ne tient qu’à un fil. "On sent que ça commence à craquer de tous les côtés, car les coûts, comme tous les ménages ont pu s’en rendre compte, augmentent."

Des financements garants de la pérennité

Les prochaines semaines seront cruciales. La Ville de Namur doit se prononcer sur sa volonté de poursuivre l’aventure. Namur en Mai a également introduit auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) une demande de contrat-programme pour les 5 prochaines années. "Nous avons construit un projet à tiroir en fonction des moyens qui seront disponibles. Le projet le plus ambitieux nécessite un financement d’un peu plus de 600 000 € par an de la part de la FWB."

Ces financements publics garantiront la pérennité de Namur en Mai, un festival dont 60% de la programmation est gratuite. Un événement majeur à la fois moteur de création artistique, vitrine d’artistes et vecteur d’attractivité pour la région.

"Notre secteur est jeune et très peu doté proportionnellement à d’autres. Or, ils sont complémentaires, entame Samuel Chappel. Les arts dans l’espace public sont indispensables. Ils permettent de toucher énormément de personnes, car il y a dans ces spectacles quelque chose d’universel, mais aussi, car en se déroulant dans l’espace public, ils s’imposent dans le quotidien de tout un chacun.

Il est donc important que des moyens soient consacrés à ce secteur si l’on veut que le grand public continue à entrer en contact avec la culture. Une culture de qualité professionnelle, avec des artistes qui vivent dignement. Nous espérons que le gouvernement de la FWB en tiendra compte."