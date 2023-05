Le médecin légiste François Beauthier a procédé à l’examen du corps de la victime et a réalisé l’autopsie de celui-ci. Le jour des faits, l’accusé était armé d’un poignard de 20 cm et d’une baïonnette de 30 cm. “J’ai relevé 24 plaies plutôt profondes, 10 sur la face antérieure du corps et 14 sur la face postérieure. Il y avait 2 plaies sur la face, dont une de 8 centimètres. La carotide a été sectionnée, ce qui a entraîné une hémorragie importante. Le ventricule droit du cœur a été perforé, tout comme l’oreillette droite, le poumon droit, l’estomac et le pancréas. Plusieurs blessures sont survenues post-mortem. De nombreuses plaies sont transfixiantes et à haut potentiel de létalité. La cause du décès est une hémorragie massive, externe et interne. ” Aucune lésion de défense n’a été relevée sur le corps de la victime.

La reconstitution des faits a eu lieu le 10 septembre 2020. L’accusé ne se souvenait pas du nombre de coups donnés. Il a déclaré avoir tenu une baïonnette et un couteau de chasse “comme des pics à glace” et avoir donné des coups avec les deux armes avant que la victime tombe sur le ventre. La description des coups donnés par Mathieu Wattier correspond aux constatations médico-légales. “Au vu des lésions, on peut affirmer que la victime a perdu la vie en moins de 2 minutes. ”