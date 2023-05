Assises de Namur : la victime décrite par sa fille comme un homme “tyrannique”

Constituée partie civile, la mère de l’accusé et fille de la victime, Frédérique Deneyer, 54 ans, s’est présentée à la barre en début d’après-midi. La témoin qualifie son père d’autoritaire. “Je n’avais pas de relation avec lui. Nous n’avions pas de vie sociale, nous ne pouvions pas parler, il était tyrannique”. Dans ses auditions, la témoin a déclaré aux policiers “qu’il n’était plus son père”. “Il maltraitait ma mère physiquement et psychologiquement. Il ne voulait pas que je devienne maman. Plus tard, il me reprochait de trop m’occuper de mon fils et pas de lui. ”

Au sujet de son fils, l’accusé, Frédérique Deneyer le décri comme hyperactif. Atteint de la mucoviscidose, Mathieu Wattier a également été diagnostiqué diabétique à l’âge de 12 ans. “Il était maltraité dans les écoles où il est allé, j’ai mis fin à sa scolarité pour le protéger en 2013”.

La cohabitation au sein de l’habitation familiale est évoquée : “Mon père ne voulait pas que je fasse un trou dans un mur, il nous interdisait l’accès à certaines pièces. J’étais sous son emprise, il nous faisait vivre un enfer, il se défoulait sur nous.” Frédérique Deneyer et son fils vivaient en effet dans la maison de Mathieu Deneyer et subsistaient grâce à sa pension, Frédérique Deneyer ne travaillant plus afin de se consacrer à son fils et à son père.

La sœur du défunt évoque un homme parfait, un frère exemplaire. “Aller habiter avec sa fille à Bruly-de-Pesche était la plus grande erreur de sa vie. Sa fille n’a jamais suivi les règles et avait des idées anormales. A cause de son petit-fils, mon frère vivait dans la peur, il n’osait plus dormir et sortir de son appartement, je lui disais de partir, sinon il allait dépérir. Frédérique Deneyer a monté la tête à Mathieu Wattier contre mon frère. Elle en voulait à son argent.”

La nièce du défunt évoque des tensions causées par l’argent entre Mathieu Deneyer d’un côté et sa fille et Mathieu Wattier de l’autre. “Il dormait avec une batte de base-ball car il avait peur, il avait été menacé avec un couteau, avait reçu des coups. Ce qui est arrivé est triste pour l’un comme pour l’autre, mon oncle aurait pu vivre plus vieux.”

La belle-sœur de la victime évoque le caractère de Mathieu Deneyer : “Il fallait toujours que cela marche comme il voulait, il aimait diriger les conversations, on l’a déjà qualifié de narcissique. Frédérique a sacrifié sa vie pour soigner son fils et s’occuper de sa maman, mais elle n’avait pas de vue sur les finances de la famille. Il y avait des problèmes d’argent entre elle et son père. Elle voulait s’en sortir mais n’y arrivait pas. Le grand-père n’aimait pas son petit-fils. Pour que Wattier agisse de la sorte, son grand-père a dû le pousser à bout. Ce garçon est très gentil, on ne comprend pas son geste.”