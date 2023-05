Sambreville: le toit d'une maison prend feu

Les causes du sinistre sont accidentelles et sans doute liées à une surchauffe électrique au niveau de l’éclairage. Les dégâts provoqués par le feu et l’eau sont relativement conséquents mais les habitants ne devront pas être relogés. Les policiers des zones Samsom et de Jemeppe se sont rendus sur place pour les constatations et bloquer la rue à la circulation.