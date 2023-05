Assises de Namur : l’accusé et sa mère avaient peur de la victime

Différents proches des protagonistes du dossier ont été entendus mercredi après-midi. Le médecin de la famille explique : “Mathieu Wattier et sa mère étaient constamment rabroués et dénigrés par Mathieu Deneyer, qui se positionnait en patriarche et avait une haute idée de lui-même. Ils se plaignaient souvent de lui lors des consultations. Deneyer était un manipulateur, il était la cause des tensions dans cette maison. Mathieu Wattier en souffrait et voulait protéger sa mère.”

Une pédopsychiatre qui a suivi Mathieu Wattier de l’âge de 3 ans à mars 2017, déclare : “J’ai interpellé l’équipe SOS Enfants à plusieurs reprises car Mathieu et sa mère étaient inquiets et avaient peur d’être agressés par leur grand-père qui leur interdisait l’accès à certaines pièces. Il était déscolarisé depuis longtemps, sa mère ne voulait plus le faire aller à l’école. Il dormait avec un objet de défense. La relation entre Mathieu et sa mère manquait d’un tiers, d’une ouverture sur l’extérieur. Il manquait d’autonomie et était l’idole de sa maman qui le surprotégeait. Il était en réelle souffrance.”

La pneumologue qui traite l’accusé explique : “Son espérance de vie étant donné sa mucoviscidose est de l’ordre de 40 ans. Il est aussi diabétique et a un problème rénal, une conséquence de son diabète et de la toxicité des médicaments pour la fonction respiratoire. Son traitement est très lourd et prend 2 heures par jour. Dans son cas, le traitement n’est pas très suivi. Détenu, il avait des propos suicidaires et sa fonction respiratoire était au plus bas. De plus, il fumait.” L’accusé a été libéré en février 2021 lorsqu’il avait arrêté ses traitements, sous condition de se faire soigner chez lui.

Un ancien directeur d'école évoque un enfant très poli, en avance sur son âge, avec qui des discussions d’adultes étaient possibles. “Sa scolarité était difficile à cause de sa maladie. Il était impulsif et pouvait se mettre fort en colère.”

Des amis le trouvent serviable, sympathique. “Il était jovial et mettait l’ambiance”. Mathieu Wattier est passionné par la musique metal, la guitare, les jeux vidéos de guerre et les armes blanches.