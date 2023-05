Assises de Namur : pour Mathieu Wattier, le déchaînement de violence résulte de longues années de souffrance

Samuel Leistedt et Anthony Schena, tous deux psychiatres, et Donatien Macquet, psychologue clinicien, se sont penchés sur la personnalité de l’accusé. Ils estiment que celui-ci était pénalement responsable de ses actes au moment des faits. Les experts relèvent un tempérament anxieux et déprimé, un certain degré d’instabilité affective, un problème d’attachement lié à son enfance difficile, une peur de la séparation. L’accusé évoque du harcèlement et de la maltraitance de la part de son grand-père, la victime, envers lui et sa mère et du harcèlement et de la maltraitance en milieu scolaire. Son tempérament est considéré comme “impulsif et caractériel”, l’accusé est “en colère contre le monde, en général”. Sa résistance au stress est faible et il communique difficilement, même avec ses proches. “Il rationalise les faits en expliquant que ce déchaînement de violence résulte de longues années de souffrance.”

Le psychologue Donatien Macquet s’est penché sur la personnalité de Frédérique Deneyer, la mère de l’accusé et la fille de la victime, inquiétée durant l’instruction car présente dans l’habitation familiale au moment du meurtre, mais qui a finalement bénéficié d’un non-lieu. “Elle est repliée sur elle-même, s’est beaucoup occupée de sa maman malade, de son fils, de son père. Elle existe à travers le soin à l’autre. Elle a fait une tentative de suicide il y a 20 ans, dépassée par les évènements, un appel à l’aide. Elle se dit victime de maltraitance psychologique de la part de son père, elle évoque des humiliations et des insultes, elle décrit quelqu’un de méchant, qui prenait du plaisir à lui faire du mal. Son humeur est anxieuse et dépressive. Elle peut être plaintive et pessimiste, insatisfaite, peut adopter une position de martyre. ”

Les psychologues Donatien Macquet et Claudio Piccirelli ont procédé à un examen systémique de la relation entre l’accusé et sa mère, Frédérique Deneyer. “Ils semblent en décalage avec la réalité, ressassent beaucoup les événements du passé et n’envisagent pas le futur, comme si tout était figé. Ils se montrent méfiants d’emblée par rapport à ce qui est externe à leur système, ils sont repliés sur eux-mêmes, vivent dans un contexte étouffant. Frédérique Deneyer semble avoir fait passer à son fils toute sa colère envers son père. Frédéric a une hyper-attention pour son fils, qui peut étouffer celui-ci. Mathieu Wattier peut être présenté comme endossant une fonction de justicier qui protège sa mère, il estime que son grand-père est le responsable de leur souffrance. Le couple formé par la mère et le fils est indéniablement fusionnel, ils sont en résonance un avec l’autre. ”

Le psychothérapeute qui encadre Mathieu Wattier depuis 2 ans dans le cadre de son suivi probatoire depuis sa sortie de prison a pris la parole fin de matinée. "Il est volontaire et collaborant. Je le vois 2 à 3 fois par mois. Je l’ai trouvé perdu, dépersonnalisé, en proie à une grande colère interne, très destructrice. Il a développé des mécanismes permettant de survivre pour ne pas sombrer. Sa maladie joue un grand rôle dans sa vie. Il vit dans un système familial fermé, enchevêtré, sans possibilité d’entrée ni de sortie, sans sociabilisation, sans mise en comparaison avec l’extérieur. Sa maman avait de grosses difficultés avec son père, elle a surprotégé son fils, ne lui permettant pas de sortir du système familial. Mathieu Wattier se sent redevable envers sa maman. Le patriarche, Mathieu Deneyer, avait énormément d’emprise sur la famille, ce qui a rendu encore plus fusionnels le fils et la mère."