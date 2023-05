Namur: les Molons n’arrêtent pas leur char (vidéo)

La réponse, on la trouve dans les vastes ateliers de la société Sacotte, à Dhuy (Eghezée). "Le système de freinage ne répond plus aux normes actuelles", précise Dany Dethier, le logisticien de la Royale Moncrabeau. La structure en acier pèse trois tonnes. "Et on peut ajouter le même poids quand on monte dessus", calcule Guy Debouck. "Et parfois, plus…"

Le char avait été construit en 1975 par une entreprise sombreffoise. Et, près d’un demi-siècle plus tard, sa conception ingénieuse et sa solidité ne sont pas prises en défaut. "Mais le freinage pneumatique impose que l’on soit tracté par un véhicule qui soit compatible avec cet appareillage", continue Dany Dethier. Pendant de nombreuses années, c’est le même autocar (de chez Burnonville) qui assurait le déplacement des Molons vers la Flandre, la France et d’autres destinations festives plus lointaines, avec le char en remorque. Mais le matériel vieillit et un investissement identique n’est plus trop réaliste pour les uns et les autres.

"Mais les Molons sans leur char, ce n’est pas la même chose", martèle Guy Debouck. "On était souvent demandé pour des festivités à la Côte, ou en France… Mais ce sont des cortèges et on doit s’intégrer dans un défilé. Si on propose une prestation sur un podium fixe, on n’a pas le même attrait." Or, les Molons doivent conserver les voyages s’ils veulent garder leur jeunesse d’esprit. Il n’y a donc pas le choix.

Tout le timon, le système de freinage mais aussi les essieux vont être changés. "Le char pourra alors être tiré par un tracteur, un pick-up ou tout véhicule suffisamment puissant qui sera simplement équipé d’une attache remorque", précise-t-on chez Sacotte, société familiale dhuytoise où sera menée cette transformation.

L’opération n’est pas mince et son coût est évalué à 15 000 €. "Pour continuer nos deux missions, à la fois festive et philanthropique, on lance donc un appel aux dons", annonce la Royale Moncrabeau. Si vous versez 25 €, vous recevrez deux entrées pour le concert du 27 septembre à l’église Saint-Nicolas de Namur. 250 € ? Vous hériterez d’une lithographie. Et pour 500 €, les Molons viendront donner un concert privé, même dans votre jardin. Ça ne manque pas de char… me.

Les dons sont à verser sur le compte des Molons: BE90 0880 3549 6032. Toutes les infos pratiques sur la page Facebook de la Royale Moncrabeau.