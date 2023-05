Futur parc urbain des Dames Blanches à Namur : les travaux de déconstruction et d’assainissement débuteront le 5 juin

La ville espérait pouvoir entamer la déconstruction sélective du bâti durant le premier semestre 2023. Les délais annoncés par la Ville de Namur sont respectés puisque les travaux de déconstruction et d’assainissement débuteront le lundi 5 juin prochain. “Ces travaux d’assainissement sont nécessaires vu la pollution du site : remblais historiques, anciennes citernes à mazout, etc”, indique la Ville. Il faudra notamment ramasser et évacuer tous les déchets dangereux et non dangereux, y compris les citernes, cuves, générateur ; déconstruire les bâtiments et leurs fondations ainsi que tous les impétrants présents sur le site (exceptés ceux conservés à la demande de la Ville de Namur). Une couche de 20cm de terres sera retirée, une autre de 50cm de bonnes terres y sera remise, sur un géotextile.

La Ville assure que des choses seront mises en place pour lutter contre les désagréments du chantier (poussières, pollution sonore, vitesse des camions et accès/alentours sécurisés).

L’aménagement dès la fin 2023/début 2024

Le chantier d’aménagement du parc urbain pourra débuter fin 2023/début 2024 et durera environ un an. Ce nouvel espace vert accueillera : 66 arbres d’espèces indigènes et horticoles, 2.450 arbustes, 6.550 vivaces, 86m2 de prairies fleuries et bulbes et une zone humide de 150 m2 au sol. “Le parc accueillera également une fontaine sèche au niveau du jardin du Maïeur ainsi qu’une fontaine à boire dans la zone pique-nique, une plaine de jeu “naturelle” de 255m2 avec uniquement des jeux en bois. Enfin, on retrouvera également un préau avec bancs et tables intégrés à la structure portante, 4 tables de “pique-nique”, 14 bancs PMR, 5 arceaux vélos type et 3 poubelles compactrices à énergie solaire avec tri des déchets”, termine-t-on du côté de la Ville.